Solamente 1 de cada 10 actos de corrupción se denuncian: SNA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Roberto Moreno Herrera, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), informó que solamente uno de cada 10 actos de corrupción se denuncian en México y de los actos denunciados menos del 5 por ciento llegan a tener una sanción firme.

En ese sentido, consideró que no hay que tener miedo a reformas en materia anticorrupción y añadió que incluso es necesario trabajar en la homologación de procedimientos y protocolos para una mayor eficacia.

Lo anterior, de cara a la entrada de la nueva administración federal que encabezará Claudia Sheimbaum, quien cabe recordar tiene una propuesta muy concreta para el combate a la corrupción, la cual incluye la creación de una Agencia Anticorrupción y algunas reformas para incluir en la Constitución el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, además de una ley para homologar los criterios de persecución del delito de corrupción a nivel nacional, entre otros aspectos.

“Una de cada 10 denuncias, no solo en Michoacán sino a nivel nacional, procede. Es decir, hay nueve actos que no se denuncian en los tres órdenes de gobierno, son datos del INEGI. Tenemos una caja negra bastante grande Sin duda tendrá que haber una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, así está prevista, la verdad es que no hay que asustarnos cuando hay una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción, yo creo que es al contrario”, puntualizó.

Moreno Herrera añadió que aunque las estadísticas son negativas, al homologar procedimientos y procesos se dará mayor confianza a las y los ciudadanos y sus denuncias.

