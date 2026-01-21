Socavones preocupan en Chilchota: podrían estar relacionados con escurrimientos

Chilchota, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán confirmó la presencia de varios socavones en las inmediaciones de la comunidad de Carapan, en el municipio de Chilchota, lo que representa un riesgo latente para habitantes y trabajadores del campo en la zona.

Durante un recorrido en la región, el socio científico Ángel Martínez informó que estos hundimientos fueron reportados por vecinos y habrían comenzado a formarse desde hace dos o tres años, con un crecimiento progresivo.

“Estos socavones […] son un riesgo para los transeúntes, para la población que aquí trabaja en estas tierras, ya que […] son manifestaciones muy importantes, lo cual va asociado directamente a un cambio en los patrones de escurrimiento”, explicó Martínez.