Socavón en Cuatro Caminos-Apatzingán tardaría 8 días en ser reparado, estiman

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los trabajos de reparación en la carretera Cuatro Caminos-Apatzingán, afectada por un socavón a la altura del kilómetro 177, podrían extenderse entre cinco y ocho días, siempre que las lluvias lo permitan, informaron técnicos en el lugar.

La información fue obtenida por RED 113 Michoacán, que documentó la escena este 19 de agosto, en el municipio de Múgica. Desde primeras horas del día, cuadrillas de trabajadores laboran sin descanso en la zona del colapso, que dejó un boquete de aproximadamente seis metros de ancho por seis de largo.

“Lo más importante es estabilizar el terreno antes de rellenar”, explicó uno de los técnicos, mientras apuntaba a la corriente de agua que aún fluye por debajo de la carpeta asfáltica.