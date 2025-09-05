Sobrevida del cáncer infantil superior al 60 por ciento al detectarse a tiempo: Cirilo Pineda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años de edad, la identificación de síntomas ayuda a una detección oportuna, señaló el director del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", Cirilo Pineda Tapia.
En entrevista, el galeno informó que al año se detectan entre 80 a 90 casos nuevos de padecimientos oncológicos en recién nacidos hasta menores de 18 años de edad; la población escolar es donde se ven más casos, siendo la leucemia, los tumores del sistema nervioso y los linfomas los de mayor incidencia.
Anteriormente, resaltó, se creía que el cáncer infantil era sinónimo de muerte, pero gracias a los avances tecnológicos y a la preparación de los profesionales en la materia, la sobrevida de los pacientes es superior al 60 por ciento, dependiendo del tipo de cáncer y que su diagnóstico sea en etapas tempranas.
En ese tenor, indicó que es necesario que los padres de familia o tutores estén pendientes del estado de salud de sus hijos, toda vez que la fiebre persistente por más de tres días, diversas bolitas de más de dos centímetros, el dolor abdominal, de cuerpo y de cabeza que no desaparecen con analgésicos, y la limitación física son síntomas visibles que llaman la atención y que obligan a ir con los médicos.
"Hoy la esperanza de vida es superior, para tener los mejores pronósticos se tiene que acudir de manera oportuna al médico, porque la sobrevida es del 60 por ciento, dependiendo del tipo de cáncer", dijo.
Las poblaciones de mayor densidad poblacional como Morelia son el foco rojo para el galeno, pero comentó que en las zonas agrícolas también se han detectado casos. Sin embargo, aclaró que en general las causas no están directamente identificadas, pero sí hay factores de riesgo que se deben atender y que van desde la alimentación hasta la genética.
mrh