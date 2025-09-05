Sobrevida del cáncer infantil superior al 60 por ciento al detectarse a tiempo: Cirilo Pineda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en menores de 5 a 14 años de edad, la identificación de síntomas ayuda a una detección oportuna, señaló el director del Hospital Infantil "Eva Sámano de López Mateos", Cirilo Pineda Tapia.

En entrevista, el galeno informó que al año se detectan entre 80 a 90 casos nuevos de padecimientos oncológicos en recién nacidos hasta menores de 18 años de edad; la población escolar es donde se ven más casos, siendo la leucemia, los tumores del sistema nervioso y los linfomas los de mayor incidencia.

Anteriormente, resaltó, se creía que el cáncer infantil era sinónimo de muerte, pero gracias a los avances tecnológicos y a la preparación de los profesionales en la materia, la sobrevida de los pacientes es superior al 60 por ciento, dependiendo del tipo de cáncer y que su diagnóstico sea en etapas tempranas.