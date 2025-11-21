Situación financiera de Uruapan la aclarará su ayuntamiento: Segob

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre la situación financiera de Uruapan, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, aclaró que será el propio municipio quien deberá transparentar sus finanzas y aclarar cualquier indicio de quebranto económico o complicaciones para cerrar el año fiscal 2025.

En entrevista, el funcionario informó que la administración municipal solicitó un adelanto de participaciones federales.

El secretario Zepeda confirmó la coordinación entre el Estado y el municipio, pero enfatizó que la responsabilidad de la rendición de cuentas recae en la administración local. La Secretaría de Finanzas estatal está evaluando la solicitud, la cual se estima en alrededor de 30 millones de pesos como adelanto de participaciones, no como préstamo, detalló.

El fallecido Carlos Manzo había hecho señalamientos de posibles excesos cometidos durante la administración anterior del municipio en materia de seguridad.

En este sentido, Zepeda insistió en que estas acusaciones de excesos y el resto de la información financiera, incluidas aquellas que involucran a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, deben ser sometidas a escrutinio público por parte del ayuntamiento.