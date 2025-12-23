Situación de Uruapan obliga a dar atención especial: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La situación y el contexto reciente en el municipio de Uruapan obligan a las autoridades estatales y federales a brindar una atención especial a la demarcación que encabeza Grecia Quiróz García, viuda del exedil Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre.

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, explicó que la razón por la que Uruapan fue el único municipio al que se le otorgó un adelanto de participaciones se debe a la complejidad del recurso estatal de este año, así como a una indicación proveniente de la federación.

"No pudimos apoyar más que a un solo municipio y apoyamos a Uruapan porque todo este tema que ha venido sucediendo, de alguna forma, obliga a que se le dé una atención especial. Ha sido una instrucción desde el gobierno federal", acotó.