Situación de Uruapan obliga a dar atención especial: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La situación y el contexto reciente en el municipio de Uruapan obligan a las autoridades estatales y federales a brindar una atención especial a la demarcación que encabeza Grecia Quiróz García, viuda del exedil Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre.
El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), Luis Navarro García, explicó que la razón por la que Uruapan fue el único municipio al que se le otorgó un adelanto de participaciones se debe a la complejidad del recurso estatal de este año, así como a una indicación proveniente de la federación.
"No pudimos apoyar más que a un solo municipio y apoyamos a Uruapan porque todo este tema que ha venido sucediendo, de alguna forma, obliga a que se le dé una atención especial. Ha sido una instrucción desde el gobierno federal", acotó.
Luis Navarro agregó que, al tratarse de un municipio gobernado por un movimiento independiente, no cuenta con la experiencia administrativa de otras demarcaciones; no obstante, subrayó que el objetivo es que Uruapan salga adelante.
"Una parte fundamental es el tema financiero. A Uruapan se le ayudó con toda la asesoría técnica para que obtuvieran un crédito de corto plazo, que no recuerdo si fue de 52 o 55 millones. Nosotros les dimos un adelanto de participaciones de 35 millones y estarán solicitando otro recurso para el mes de enero".
Finalmente, agregó que el quiebre técnico no se generó en la administración actual, sino que se trata de una problemática que se arrastra desde hace más de dos gobiernos municipales.
mrh