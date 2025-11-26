Situación de Grecia Quiroz no debe politizarse: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, hizo un llamado a no politizar el caso de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, al señalar que atraviesa por un momento personal muy complicado.

Esto, luego de los señalamientos realizados por el senador Gerardo Fernández Noroña, quien desde la tribuna del Senado de la República calificó como “fascista” y “de ultraderecha” a la presidenta municipal, por asumir el cargo a pocos días del fallecimiento de su esposo y exalcalde, Carlos Manzo.

En entrevista con medios de comunicación, Zepeda Villaseñor reiteró el llamado a la mesura en torno a las declaraciones del legislador federal; no obstante, puntualizó que se respetan tanto las opiniones del senador como la situación que vive la alcaldesa.

“Nosotros llamamos a la mesura en el tema de estas declaraciones. Es una situación muy sensible que está viviendo la presidenta. Respetamos las opiniones, pero también respetamos a la alcaldesa, que atraviesa por un momento personal muy complicado”, expresó el funcionario estatal.