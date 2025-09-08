Michoacán

Sismo registrado en Oaxaca fue imperceptible en Michoacán: PC estatal

En Michoacán el sismo no fue perceptible y hasta ahora no se reportan emergencias, detallaron autoridades
Sismo registrado en Oaxaca fue imperceptible en Michoacán: PC estatal
FB/ Protección Civil Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 con epicentro a un kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca, de acuerdo con información de Protección Civil Michoacán.

Te puede interesar:
Tiembla esta tarde de septiembre en Oaxaca y suenan algunas alertas sísmicas
Sismo registrado en Oaxaca fue imperceptible en Michoacán: PC estatal

En territorio michoacano, el movimiento telúrico fue imperceptible, y hasta el momento no se reportan afectaciones ni incidentes relacionados.

Las autoridades estatales mantienen monitoreo permanente en coordinación con instancias nacionales para descartar riesgos y garantizar la seguridad de la población.

Cabe recordar que la región de Oaxaca es una de las zonas de mayor actividad sísmica en México, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y seguir medidas básicas de prevención, como identificar zonas seguras en el hogar y preparar un plan familiar de emergencia.

SHA

Sismo
Protección Civil Michoacán
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com