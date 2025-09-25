Sismo de magnitud 4.0 se registra al sur de Apatzingán, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 25 de septiembre de 2025 en la región sur del estado de Michoacán, específicamente a 43 kilómetros al sur del municipio de Apatzingán.

La información fue confirmada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) a través de su plataforma oficial, en la que se detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 09:43 horas, tiempo del centro de México.

El epicentro se localizó en las coordenadas 18.700 grados de latitud y -102.391 grados de longitud, con una profundidad de 77.2 kilómetros.

El sismo, de acuerdo a los locales, no fue perceptible.

No obstante, el sismo ha generado inquietud entre algunos habitantes de la región de Tierra Caliente, donde se perciben con regularidad este tipo de eventos debido a la actividad tectónica de la zona.

Michoacán es una entidad con presencia sísmica constante, ya que se encuentra sobre una zona de contacto entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana. Aunque muchos de los sismos en el estado suelen ser de baja magnitud o no perceptibles, algunos movimientos como el registrado este jueves pueden ser detectados por la población, especialmente en municipios cercanos al epicentro.

RYE-