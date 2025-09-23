Sismo de 4.2 en Guerrero se siente en Huetamo y San Lucas, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este martes 23 de septiembre de 2025, un sismo de magnitud 4.2 se registró a 21 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento ocurrió a las 17:58 horas, con una profundidad de 45 kilómetros y fue percibido de manera ligera en municipios michoacanos como Huetamo y San Lucas, de acuerdo con Protección Civil estatal.
Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, únicamente la percepción leve en algunas zonas cercanas al epicentro.
Las autoridades recordaron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones básicas de seguridad ante cualquier sismo: identificar zonas seguras, tener a la mano una mochila de emergencia y atender las indicaciones oficiales.
SHA