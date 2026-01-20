Sismo de 4.2 despierta a municipios cercanos a La Mira, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 4.2, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de La Mira, en el estado de Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial difundido a través de redes sociales, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:05 horas, con una latitud de 17.90, longitud -102.70 y una profundidad aproximada de 14 kilómetros.