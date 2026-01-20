Sismo de 4.2 despierta a municipios cercanos a La Mira, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes se registró un sismo de magnitud 4.2, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de La Mira, en el estado de Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
De acuerdo con el reporte oficial difundido a través de redes sociales, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:05 horas, con una latitud de 17.90, longitud -102.70 y una profundidad aproximada de 14 kilómetros.
El temblor fue perceptible en zonas cercanas al epicentro, principalmente en la región costera del estado.
Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.
rmr