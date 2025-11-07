Sipinna emitirá cartilla para que se respeten los derechos de las infancias

Algunos de los retos en las infancias en cuanto a sus derechos, explicó la titular de Sipinna, es la procuración de justicia, ante la falta de presupuesto y personal, mismos que han hecho saber a la Secretaría de Gobierno de Michoacán, pero apuntó que la actual procuradora ha hecho un trabajo importante en el tema.

Agregó que otro punto importante es la salud, ya que han tenido registro de casos en los que hay carencia de medicamentos; no obstante, han tratado de canalizarlos y alzar la voz para evitar dichas incidencias. De los Santos agregó que también hay coordinación en la problemática con la Secretaría de Salud de la entidad.

"Hay un tema que estamos atendiendo y que estamos viendo que haya un registro a través de la cartilla y generar mejores condiciones para ellos", finalizó Daniela de los Santos.

BCT