Sipinna emitirá cartilla para que se respeten los derechos de las infancias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Michoacán, afirmó que próximamente emitirán una cartilla con todos los derechos de las infancias para que éstas sepan cuáles son y las instancias correspondientes las respeten.
La titular del Sistema, Daniela de los Santos, comentó en entrevista que están por sacar el documento de niñas, niños y adolescentes en movilidad, para garantizar sus derechos que muchas veces han sido vulnerados provocando indefensión.
"Estamos por sacar una cartilla de niñas, niños y adolescentes en movilidad, y está cartilla va a garantizar sus derechos, se los va a mostrar en un documento para que puedan acudir a las diferentes instancias a exigirlos", refirió la funcionaria.
Algunos de los retos en las infancias en cuanto a sus derechos, explicó la titular de Sipinna, es la procuración de justicia, ante la falta de presupuesto y personal, mismos que han hecho saber a la Secretaría de Gobierno de Michoacán, pero apuntó que la actual procuradora ha hecho un trabajo importante en el tema.
Agregó que otro punto importante es la salud, ya que han tenido registro de casos en los que hay carencia de medicamentos; no obstante, han tratado de canalizarlos y alzar la voz para evitar dichas incidencias. De los Santos agregó que también hay coordinación en la problemática con la Secretaría de Salud de la entidad.
"Hay un tema que estamos atendiendo y que estamos viendo que haya un registro a través de la cartilla y generar mejores condiciones para ellos", finalizó Daniela de los Santos.
