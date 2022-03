Sindicatos piden plazas en “blanco” para revenderlas: Mexicanos Primero

Enfatizó que no es la primera ocasión que las autoridades estatales hablan de “mercado negro” o “huachicoleo” de las plazas para maestros, por lo que sugirió que ante esta situación se hagan públicas las listas de egresados y las que presentan los grupos sindicales, para contrastarlas.

“Mexicanos Primero tenemos evidencia, evidentemente no son de la manera que quisiéramos, no tenemos nosotros la claves del formatos únicos del personal, no podemos consultar el ingreso de personal de los egresados de las normales, la autoridad tiene toda la información, más bien se han tardado en no exhibir esto, porque se podría tener lista de egresados por ciclo escolar y presentarlas públicamente, para acto seguido exhibir los pliegos de nombres, la lista, que les manda la CNTE Azul, la CNTE roja, todos los grupos que intentan meterle ‘gol’ a la autoridad”, sostuvo.

Expuso que además los grupos sindicales ahora también quieren acomodar a los trabajadores eventuales, que no se ocupaban, y “ahora además de pagarles les tenemos que dar plaza”.

RYE