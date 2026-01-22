Sindicato del Congreso de Michoacán emplaza a huelga por revisión salarial y prestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado (STASPLE) inició el proceso formal de revisión contractual con el Congreso de Michoacán, el cual incluye un emplazamiento a huelga programado inicialmente para el 1 de enero a las 8:00 de la mañana. Este año, la revisión combina el ajuste salarial con la revisión general de las condiciones generales de trabajo.

Rogelio Andrade Vargas, líder del STASPLE, informó que la primera audiencia se llevó a cabo a principios de diciembre, resultando en una prórroga hasta el mes de abril. Este retraso se debe a la transición en la Mesa Directiva del Congreso, lo que obliga a reiniciar las negociaciones con la nueva presidencia.

La demanda central del sindicato es significativa: “El 25 % de incremento salarial y el 25 % de incremento en todas y cada una de las prestaciones económicas, que son alrededor de 50”, detalló Andrade Vargas.