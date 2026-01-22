Sindicato del Congreso de Michoacán emplaza a huelga por revisión salarial y prestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado (STASPLE) inició el proceso formal de revisión contractual con el Congreso de Michoacán, el cual incluye un emplazamiento a huelga programado inicialmente para el 1 de enero a las 8:00 de la mañana. Este año, la revisión combina el ajuste salarial con la revisión general de las condiciones generales de trabajo.
Rogelio Andrade Vargas, líder del STASPLE, informó que la primera audiencia se llevó a cabo a principios de diciembre, resultando en una prórroga hasta el mes de abril. Este retraso se debe a la transición en la Mesa Directiva del Congreso, lo que obliga a reiniciar las negociaciones con la nueva presidencia.
La demanda central del sindicato es significativa: “El 25 % de incremento salarial y el 25 % de incremento en todas y cada una de las prestaciones económicas, que son alrededor de 50”, detalló Andrade Vargas.
A pesar de la formalidad del emplazamiento, el líder sindical señaló que el sindicato está abierto al diálogo y a la negociación. Históricamente, el sindicato ha optado por distribuir las ofertas económicas recibidas en diversas prestaciones si el aumento directo no cumple con las expectativas iniciales.
En cuanto a la retroactividad, Andrade Vargas aclaró que los acuerdos sobre salario y prestaciones anuales aplicarían a partir del 1 de enero, mientras que las condiciones generales de trabajo tendrían vigencia hasta el 1 de marzo, fecha en que expiran las condiciones actuales.
El sindicato se mantiene a la espera de la reactivación de las mesas de diálogo en abril, buscando asegurar condiciones laborales justas para sus agremiados y sus familias, a quienes también se extienden los beneficios de convenios previos.
rmr