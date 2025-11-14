Sindicato de la UIIM alerta posible atraso en prestaciones de fin de año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Sindicato de Profesores y Académicos de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (SIPAUIIM) afirmó que, ante el presupuesto insuficiente, temen que existan atrasos en los pagos de las prestaciones de fin de año, sobre todo el aguinaldo. No obstante, la rectora de la institución, Jennifer Martínez Murillo, afirmó que ya se pusieron los números sobre la mesa, por lo que espera que sí se cumpla con las obligaciones en el mes de diciembre.

En un primer momento, el sindicato realizó un paro de labores la semana antepasada, después de casi un mes de paro por la falta de pago de la segunda quincena del mes de octubre. Posteriormente se levantó la manifestación, toda vez que hubo dispersión del dinero y tras la reunión que se llevó a cabo entre el SIPAUIIM y el presidente del Consejo Directivo de la universidad, Aldo Lomelí Vega, el 20 de octubre.

En dicha reunión, a decir del gremio, se plantearon los temas centrales del pliego petitorio y se acordó sostener una serie de mesas de trabajo con la rectoría de la UIIM y con las autoridades del Instituto de Educación Media Superior y Superior. Posteriormente indicaron que se avanzó de forma parcial en la modificación a los contratos para docentes de honorarios, y que había quedado pendiente la entrega y firma.

Sin embargo, uno de los puntos que les preocupó a los sindicalizados fue que las propias autoridades les adelantaron que los pagos seguirán llegando con retraso el resto del año y que no se tiene certeza sobre la suficiencia presupuestal para cubrir las prestaciones de fin de año, algo que consideraron violenta sus derechos.

“El gran problema sigue siendo estructural; el presupuesto insuficiente está generando retrasos en los pagos de quincenas, los adeudos por aproximadamente 60 millones de pesos a terceros institucionales”, apuntó el gremio.

En ese sentido, la rectora de la UIIM, Jennifer Martínez Murillo, indicó en entrevista que sí existe una deuda a terceros como el SAT, IMSS e Infonavit, aunque apuntó que han dialogado con la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán para saldar esos pagos atrasados, así como el tema de las prestaciones de fin de año.

“Es un hecho que la universidad pasa por una situación compleja en el tema financiero, pero que viene arrastrando desde hace mucho tiempo y no se ha atendido de manera correcta o en su momento por las autoridades, y que de ahí se agudizó. Pero nosotros estamos haciendo lo posible por cumplir en tiempo y forma sus salarios”, comentó la rectora.

Apuntó que, por parte de la Secretaría de Finanzas, sí han tenido respuesta y respaldo, pero acotó que algunas de las deficiencias que tienen en cuanto al presupuesto se deben a que el convenio del 50 por ciento que tienen con la federación no se cumple. Mencionó que para este ejercicio fiscal le autorizaron a la UIIM 56 millones de pesos, pero la institución requería entre 72 y 76 millones, aunque para el próximo ejercicio se ocupan aproximadamente 85 millones.

