Sindicato de la UIIM denuncia déficit presupuestal y adeudos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Sindicato de Profesores y Académicos de la Universidad Intercultural e Indígena de Michoacán (UIIM) denunciaron públicamente este viernes el déficit presupuestal de la institución y los adeudos a docentes, así como la falta de apoyo a los estudiantes.

En rueda de prensa, el docente del Eje de Lengua, Domingo Santiago, mencionó que desde el año pasado registraron un déficit de siete millones de pesos, mismos que fueron tomados del presupuesto del 2025, por lo que este año se acumulan 14 millones.

Además, explicó que hay adeudos a terceros institucionales cuya cifra asciende a 60 millones de pesos; en contraste, la Universidad Intercultural de Michoacán recibió 51 millones de pesos para un total de 2 mil 800 alumnos y más de 300 trabajadores.

"Hay una serie de problemas y complicaciones, a partir de 2015 empiezan los problemas recurrentes. El año pasado tuvimos déficit de siete millones de pesos (...) desde hace un mes ya no hay recurso", dijo Domingo Santiago.