Sin uso obligatorio de cubrebocas, Michoacán contiene casos de sarampión: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán, Colima y Guerrero reforzarán la vigilancia epidemiológica tras el brote de sarampión que hay en Jalisco; de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, no es necesario el uso de cubrebocas ni medidas extremas, toda vez que en la entidad se ha logrado contener los casos registrados, pero se prevé el refuerzo en los municipios que colindan con Jalisco para reducir el riesgo de contagio.
En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el encargado de la política de salud enfatizó que la diferencia de casos entre Jalisco y Michoacán es abismal, toda vez que el primer estado tiene registro de mil 826 casos y dos defunciones, mientras que el segundo reporta 285 casos y una muerte.
"La diferencia es abismal en esto, por lo tanto, en Michoacán estamos tomando las medidas a tiempo, vigilancia epidemiológica, vacunación y realizamos acciones conjuntas interinstitucionales (...), no cubrebocas, porque la diferencia es abismal en casos y estamos trabajando rápido con el Equipo de Respuesta Rápida", subrayó al precisar que hay suficiente vacuna.
Indicó que en próximas horas se llevará a cabo una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) y al menos tres estados cercanos a Jalisco, como son Colima, Michoacán y Guerrero, con el objetivo de trazar las líneas de trabajo que se reforzarán para reducir el riesgo de contagio.
"Nos ocupa mucho lo que está pasando en Jalisco, que es un brote explosivo, entonces poder atacar los municipios limítrofes para evitar que, como vecinos por las circunstancias familiares, comerciales, religiosas o laborales, se nos puedan pasar a los municipios", refirió.
Dejó en claro que la vigilancia epidemiológica en los municipios limítrofes con Jalisco ya existe, además de que hay una vacunación puntual a los grupos de edad, pero que es necesario reforzar las acciones, más porque de los 285 casos positivos en Michoacán, el 90 por ciento han sido en personas que no se han vacunado o no tienen antecedentes de vacunación; además, el 75 por ciento de los casos provienen de trabajadores migrantes agrícolas. Yurécuaro, Apatzingán, Buenavista y Coalcomán es donde hay mayores casos, dijo.
Ibarra Torres recordó que la vacunación va de los 6 a 12 meses de edad, con dos refuerzos a los 18 meses y a los 6 años de edad; además de la población de 10 a 49 años que no tenga antecedente de vacunación, no recuerde haberse vacunado o que desee aplicarse el biológico.
