Sin uso obligatorio de cubrebocas, Michoacán contiene casos de sarampión: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán, Colima y Guerrero reforzarán la vigilancia epidemiológica tras el brote de sarampión que hay en Jalisco; de acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, no es necesario el uso de cubrebocas ni medidas extremas, toda vez que en la entidad se ha logrado contener los casos registrados, pero se prevé el refuerzo en los municipios que colindan con Jalisco para reducir el riesgo de contagio.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el encargado de la política de salud enfatizó que la diferencia de casos entre Jalisco y Michoacán es abismal, toda vez que el primer estado tiene registro de mil 826 casos y dos defunciones, mientras que el segundo reporta 285 casos y una muerte.

"La diferencia es abismal en esto, por lo tanto, en Michoacán estamos tomando las medidas a tiempo, vigilancia epidemiológica, vacunación y realizamos acciones conjuntas interinstitucionales (...), no cubrebocas, porque la diferencia es abismal en casos y estamos trabajando rápido con el Equipo de Respuesta Rápida", subrayó al precisar que hay suficiente vacuna.

Indicó que en próximas horas se llevará a cabo una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) y al menos tres estados cercanos a Jalisco, como son Colima, Michoacán y Guerrero, con el objetivo de trazar las líneas de trabajo que se reforzarán para reducir el riesgo de contagio.