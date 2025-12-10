Sin poder intervenir IEM en situación de la comunidad El Calvario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no puede intervenir en la situación que actualmente se vive en la comunidad de El Calvario, ya que su derecho a ejercer el autogobierno y manejar directamente sus recursos fue producto de un acuerdo entre la administración anterior del Ayuntamiento de Quiroga y la propia comunidad.
El consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, señaló que en diversas ocasiones se ha cuestionado si el Instituto participó en dicha consulta, pero aseguró que no existe registro alguno del tema en el órgano electoral, por lo que el acuerdo se dio exclusivamente entre el Cabildo y la comunidad.
Aunque reconoció que esta figura no está debidamente regulada en la ley, mencionó que varias comunidades indígenas han logrado el autogobierno y el manejo directo de recursos a través de acuerdos con sus respectivos cabildos municipales. Mientras no exista una resolución judicial que invalide dichos procesos, estos continúan vigentes.
"Lo han hecho otras comunidades y, hasta donde tengo conocimiento, no ha habido una resolución de algún órgano jurisdiccional que diga que es inválida. Es lo único que puedo decir", declaró Hurtado Gómez.
El presidente del IEM reiteró que solo ambas partes —la comunidad y el Ayuntamiento— pueden resolver la situación. Añadió que el Instituto tiene las puertas abiertas para llevar a cabo el procedimiento correspondiente conforme a la ley, en caso de que se decida realizar y validar una nueva consulta.
Por su parte, la alcaldesa de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, ha manifestado supuestas irregularidades en la manera en que se reconoció a la comunidad de El Calvario con el derecho al autogobierno y al manejo directo de recursos financieros.
En contraste, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y las autoridades comunales de El Calvario reiteraron su rechazo a la postura de la edil, al asegurar que la comunidad indígena ejerce autonomía desde hace más de un año.
