Sin poder intervenir IEM en situación de la comunidad El Calvario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) no puede intervenir en la situación que actualmente se vive en la comunidad de El Calvario, ya que su derecho a ejercer el autogobierno y manejar directamente sus recursos fue producto de un acuerdo entre la administración anterior del Ayuntamiento de Quiroga y la propia comunidad.

El consejero presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, señaló que en diversas ocasiones se ha cuestionado si el Instituto participó en dicha consulta, pero aseguró que no existe registro alguno del tema en el órgano electoral, por lo que el acuerdo se dio exclusivamente entre el Cabildo y la comunidad.

Aunque reconoció que esta figura no está debidamente regulada en la ley, mencionó que varias comunidades indígenas han logrado el autogobierno y el manejo directo de recursos a través de acuerdos con sus respectivos cabildos municipales. Mientras no exista una resolución judicial que invalide dichos procesos, estos continúan vigentes.