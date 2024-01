Sin mayores afectaciones en cosechas de aguacate por temporada invernal: Bedolla

Las heladas no han sido generalizadas, tampoco se está en época de floración, hay unas pérdidas, sí, sobre todo en Tancítaro, pero el medio ambiente en Michoacán es muy prodigioso, no hay, el aguacate tiene dos o tres cosechas al año, si se pierde una se puede recuperar la otra, no se pierde en totalidad y está garantizado el abasto de aguacate para el Super Bowl”, sostuvo.