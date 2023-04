Sin marco jurídico, rendición de cuentas de autogobiernos: abogado Aragón Andrade

"No tenemos marco jurídico y entonces se aplican marcos por analogía, la legislación del ayuntamiento se les intenta aplicar a las comunidades y eso es un problema porque las comunidades no son ayuntamientos, el autogobierno no los convierte en ayuntamientos pequeños, pero como no hay trabajo en esa parte, estamos en una situación muy ambigua", agregó.

El especialista en justicia indígena indicó que, independientemente de la falta de una legislación, las comunidades con autogobierno rinden cuentas en dos sentidos, ante sus asambleas y ante la Auditoría Superior de Estado, a quien entregan informes trimestrales y anuales.

"Entonces las comunidades tienen un doble filtro, presentan a la asamblea el estado de las cuentas y presentan informes trimestrales y anuales a la Auditoría Superior del Estado, por una aplicación análoga de una Ley que corresponde a los ayuntamientos", señaló.

Lo anterior, dijo, a fin de no caer en discrecionalidad en el uso de los recursos, aunque no es lo idóneo."Si el día de mañana, alguien se negara a hacerlo, podría hacerlo, porque no se puede aplicar una ley por analogía, no puedes decir que la ley de ayuntamientos automáticamente aplica a consejos comunales", dijo.