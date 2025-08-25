Michoacán

¿Sin licencia? Tramítala en el módulo móvil de la UMSNH

Del 25 de agosto al 5 de septiembre, estudiantes, personal y público en general podrán tramitar su licencia de conducir en Ciudad Universitaria de la UMSNH
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, informó que del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2025 estará disponible un módulo móvil para tramitar licencias de conducir en Ciudad Universitaria.

El servicio se ofrece en el Edificio A4, planta baja, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y está abierto tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

📋 Requisitos para el trámite:

  • Certificado de NO inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

  • Identificación oficial vigente (original).

  • Comprobante de domicilio a nombre del contribuyente (copia).

  • Licencia vencida en caso de renovación (original).

La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, junto con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Michoacán (Satmich), habilitaron este módulo como parte de las acciones para acercar trámites a la ciudadanía y facilitar el cumplimiento de obligaciones.

