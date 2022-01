Sin láminas y sin descuento esperado inicia reemplacamiento en Michoacán

“Lo único que no me gusta es que no me entreguen las placas, pedí permiso en el trabajo y tengo que regresar y no me dicen cuándo pase por ellas; me dicen que la próxima semana, pero no de qué día, no hay precisión”, señaló.

En este espació de la dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) el personal que atendía a la corta fila que se registró cerca del mediodía y, pese a que se comentó a este medio de comunicación que estaban por llegar las láminas este lunes, a los usuarios les daban fecha para el próximo miércoles o la semana entrante.

Esta molestia se hizo presente también en el módulo ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas de esta capital, donde el ciudadano Marco Antonio Rodríguez dijo que pasó por varias complicaciones para al final no obtener las nuevas placas.