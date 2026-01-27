Sin identificar ni reclamar tripulantes del vehículo que explotó en Coahuayana: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los cuerpos de dos personas del sexo masculino que estaban a bordo del vehículo que explotó en Coahuayana no han sido identificados ni reclamados por algún familiar, enfatizó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña.

En conferencia de prensa, recordó que en diciembre pasado la Fiscalía General en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó de manera formal la entrega de la carpeta de investigación, con el objetivo de que ellos la lleven a cabo.

Sin embargo, reconoció que difícilmente se ha podido identificar a los cuerpos de los tripulantes del vehículo, toda vez que no hay registros de huellas dactilares que les permita un reconocimiento puntual.

"Solicitamos información a el INE sobre las huellas dactilares, no contaban con ese registro y tampoco han sido reconocidos, ni tampoco reclamados por algún familiar", refirió.

Es de mencionar que el 15 de diciembre del año pasado se detuvieron a seis personas en el estado de Colima, a quienes se les relacionó con los hechos suscitados en Coahuayana.

Fue el 6 de diciembre cuando un vehículo explotó frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, con un saldo de seis fallecidos, entre estos los ocupantes del automotor.