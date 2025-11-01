Sin identificar, el asesino de Carlos Manzo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hombre que atacó y dio muerte al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, permanece sin identificar, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.

El agresor fue abatido por elementos de seguridad del propio edil, tras una balacera ocurrida la noche de este sábado en pleno centro de la ciudad.

A través de un mensaje de poco más de dos minutos difundido en redes sociales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que el atacante murió al repeler la agresión. Durante el levantamiento del cuerpo, las autoridades constataron que no portaba identificación ni documentos que permitieran conocer su identidad.