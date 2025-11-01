Sin identificar, el asesino de Carlos Manzo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El hombre que atacó y dio muerte al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, permanece sin identificar, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
El agresor fue abatido por elementos de seguridad del propio edil, tras una balacera ocurrida la noche de este sábado en pleno centro de la ciudad.
A través de un mensaje de poco más de dos minutos difundido en redes sociales, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que el atacante murió al repeler la agresión. Durante el levantamiento del cuerpo, las autoridades constataron que no portaba identificación ni documentos que permitieran conocer su identidad.
De acuerdo con el reporte oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 8:10 de la noche, durante un evento público encabezado por el alcalde.
Carlos Manzo fue trasladado herido a un hospital local, donde falleció a las 8:50 horas, pese a los esfuerzos médicos por reanimarlo.
En la escena del crimen se aseguró un arma de fuego y siete casquillos percutidos, los cuales fueron recolectados por peritos de la FGE. Las autoridades indicaron que el agresor actuó junto con otros dos individuos, quienes ya fueron detenidos y se encuentran bajo investigación.
Durante el enfrentamiento, el regidor Víctor Hugo resultó lesionado; se reporta fuera de peligro tras recibir atención médica inmediata.
No se registraron civiles heridos durante el tiroteo, ocurrido en la pérgola de la plaza central de Uruapan.
Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo para resguardar el centro de la ciudad y asegurar el área, mientras la Fiscalía realizaba los peritajes correspondientes.
