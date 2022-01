En Michoacán, sin fecha para posible incremento a tarifa del transporte público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento no existe fecha para concluir en el posible incremento o no la tarifa al transporte público en Michoacán debido a que continua la realización de un estudio elaborado por la Comisión Coordinadora del Transporte Público en Michoacán (Cocotra) del cual derivará un resolutivo, sin embargo, no se tiene fecha para concluir con tal estudio, informó el titular de la dependencia estatal, Antonio Godoy González Vélez.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que una vez terminado tal estudio será revisado en una mesa de trabajo para analizar si es factible la propuesta por parte del sector del transporte público del incremento en un 22 por ciento es decir dos pesos más, pasando de nueve a 11 pesos la tarifa.