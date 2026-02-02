Sin fecha confirmada para la próxima visita de Harfuch a Michoacán

Es de mencionar que, tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se acordó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México visitará la entidad cada quince días a tres semanas, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones y los resultados de la estrategia implementada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Fue a inicios de diciembre pasado cuando Omar García Harfuch visitó Uruapan, donde se pactó la construcción de un cuartel para la policía municipal, el cual hasta el momento no ha dado inicio, además de contar con un enlace con el gobierno municipal.

En tanto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, acudió en ese mismo viaje no solo a Uruapan, también visitó Morelia para un evento cerrado en la 21/a Zona Militar, donde dio el mensaje de Fin de Año a los elementos castrenses.

Los fines de semana, principalmente los domingos, se dan avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia a nivel nacional; en el caso del homicidio de Manzo Rodríguez, autoridades estatales informarán los avances en próximos días, además de que se fortaleció el operativo en la región de Tierra Caliente, con resultados positivos en cuanto a la captura de César Alejandro "N", presunto coautor del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo Manríquez.