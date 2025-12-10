Sin discusión, Congreso aprueba presupuesto de Morelia por más de 5 mil mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con suficiente facilidad, el Congreso de Michoacán aprobó el Presupuesto de Ingresos del municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2026, por un total de 5 mil 022 millones 531 mil 774 pesos. La aprobación se dio sin debate en el Pleno y con dos abstenciones, consolidando las proyecciones financieras municipales para el próximo año.
El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Morelia contempla incrementos del 8 % en las tarifas correspondientes a los derechos por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, así como los servicios de alcantarillado y saneamiento. El municipio justificó estos ajustes como pertinentes y congruentes con las condiciones económicas actuales, asegurando que serían "sin repercusiones significativas en el bolsillo de los ciudadanos ni en la hacienda municipal".
Un aspecto relevante de la Ley de Ingresos aprobada es que las cuotas y tarifas establecidas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no sufrieron propuesta de incremento alguno. En este rubro, el ajuste se limitará únicamente a la actualización y publicación del valor de la UMA que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conforme a la normativa federal aplicable.
Para respaldar la propuesta enviada a la Legislatura, el Cabildo moreliano adjuntó documentación exhaustiva. Esta incluye copia certificada del acuerdo de Cabildo de la décimo tercera sesión extraordinaria del 18 de septiembre de 2025, el Clasificador por Rubro de Ingresos, el calendario de ingresos base mensual estimado, y un comparativo detallado con la Ley de Ingresos vigente del ejercicio fiscal 2025.
El artículo 3 de la ley recién aprobada establece un marco de responsabilidad estricto para los servidores públicos. Se advierte que las autoridades fiscales, administrativas municipales y organismos descentralizados que no apliquen las tasas y cuotas señaladas serán responsables ante la Tesorería, sujetándose a las sanciones estipuladas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán y otras leyes pertinentes.
Adicionalmente, la normativa detalla el procedimiento para el ajuste de pagos. Las liquidaciones de contribuciones que resulten con fracciones de unidad monetaria nacional se ajustarán a pesos, redondeando a la unidad más próxima si las décimas exceden o no los $0.50. Este mismo criterio de ajuste se aplicará a las liquidaciones cobradas en veces el valor diario de la UMA.
Finalmente, del monto total estimado de ingresos para 2026, se especifica que a los organismos descentralizados del municipio de Morelia les corresponderá una cantidad de 1 mil 108 millones 792 mil 656 pesos, siendo el resto destinado a la Hacienda Pública Municipal directa.
