Sin discusión, Congreso aprueba presupuesto de Morelia por más de 5 mil mdp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con suficiente facilidad, el Congreso de Michoacán aprobó el Presupuesto de Ingresos del municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2026, por un total de 5 mil 022 millones 531 mil 774 pesos. La aprobación se dio sin debate en el Pleno y con dos abstenciones, consolidando las proyecciones financieras municipales para el próximo año.

El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Morelia contempla incrementos del 8 % en las tarifas correspondientes a los derechos por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable, así como los servicios de alcantarillado y saneamiento. El municipio justificó estos ajustes como pertinentes y congruentes con las condiciones económicas actuales, asegurando que serían "sin repercusiones significativas en el bolsillo de los ciudadanos ni en la hacienda municipal".

Un aspecto relevante de la Ley de Ingresos aprobada es que las cuotas y tarifas establecidas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) no sufrieron propuesta de incremento alguno. En este rubro, el ajuste se limitará únicamente a la actualización y publicación del valor de la UMA que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conforme a la normativa federal aplicable.