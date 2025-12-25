Sin deuda, Michoacán invirtió 40 mil mdp en obras durante 2025

Para brindar servicios gratuitos de salud, ejemplificó que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se construyeron hospitales del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila; en Uruapan, y en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen; mientras que en Villas del Pedregal, en Morelia, se tiene proyectado otro centro hospitalario.

En tanto, en Uruapan se ejecutan diversos trabajos por más de 6 mil millones de pesos, donde destaca el teleférico y sus 22 obras complementarias; el paso elevado La Hielera; la rehabilitación de calles y carreteras, entre estas el Paseo Revolución, así como la planta tratadora de aguas residuales de San Antonio.

Para el Pueblo Mágico de Pátzcuaro se invirtieron recursos estatales en la construcción de su nuevo mercado, que impulsa el desarrollo económico y turístico de la región, y para la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra; mientras que, con el apoyo de la federación, recientemente se inició la restauración de las plantas tratadoras de San Pedrito, Las Garzas y Janitzio.

Mientras que para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la inversión se ha visto reflejada en la rehabilitación y construcción de campus en Zamora, Uruapan y Huetamo.