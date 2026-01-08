Sin deuda, Michoacán construye segundo anillo periférico de Morelia: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por Rogelio Zarazúa Sánchez, ratificó el compromiso de la presente administración con la transparencia financiera al ejecutar obras sin contratación de deuda, como lo demuestra la construcción del segundo anillo periférico.

Detalló que el proyecto abarca 51 kilómetros de longitud y se invierten 2 mil 596 millones de pesos, con los cuales el Gobierno de Michoacán impulsa una infraestructura moderna y sostenible para agilizar el tránsito en Morelia.