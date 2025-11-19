Michoacán

Sin descartar, móvil político en asesinato de Carlos Manzo: FGE

El fiscal General del Estado no dio más comentarios, más lo que se dieron con Omar García Harfuch
Sin descartar, móvil político en asesinato de Carlos Manzo: FGE
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) no descartó que el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sea por un tema político.

En breve entrevista, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que son varias las líneas de investigación y habrá que esperar lo que arrojen las mismas; subrayó que habrá más personas detenidas.

"Vamos a dejar que corra la investigación, porque traemos varios temas. Inclusive, se están realizando algunos cateos, algunas actividades a la par, y justo para evitar cualquier detalle, queremos ser cuidadosos y dejar solamente la información que plasmamos en la mañana con el secretario Omar García Harfuch"
dijo

Especificó que Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, está todavía en el Ministerio Público, por lo que no ha pasado ante el juez. Inclusive, señaló que se trata de una cabecilla que mantenía controlada la región.

Fue al mediodía de este miércoles cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio detalle de la detención de Jorge Armando "N".

De acuerdo con las investigaciones, los implicados formaban parte de un grupo de mensajería donde se coordinó el ataque bajo las órdenes de "El Licenciado". La detención fue en Morelia, donde además se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, una identificación, dos equipos telefónicos, un teléfono celular, una bolsa con sustancia granulada cristalina, un vehículo y dosis de droga.

Te puede interesar:
"Matar a como diera lugar", la orden de "El Licenciado" para ultimar a Carlos Manzo
Sin descartar, móvil político en asesinato de Carlos Manzo: FGE

RPO

grid
Fiscalía General del Estado (
Carlos Manzo Rodríguez

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com