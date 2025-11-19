Sin descartar, móvil político en asesinato de Carlos Manzo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) no descartó que el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sea por un tema político.

En breve entrevista, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que son varias las líneas de investigación y habrá que esperar lo que arrojen las mismas; subrayó que habrá más personas detenidas.