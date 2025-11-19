Sin descartar, móvil político en asesinato de Carlos Manzo: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado (FGE) no descartó que el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, sea por un tema político.
En breve entrevista, el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que son varias las líneas de investigación y habrá que esperar lo que arrojen las mismas; subrayó que habrá más personas detenidas.
Fue al mediodía de este miércoles cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio detalle de la detención de Jorge Armando "N".
De acuerdo con las investigaciones, los implicados formaban parte de un grupo de mensajería donde se coordinó el ataque bajo las órdenes de "El Licenciado". La detención fue en Morelia, donde además se aseguraron un arma de fuego corta, un cargador, una identificación, dos equipos telefónicos, un teléfono celular, una bolsa con sustancia granulada cristalina, un vehículo y dosis de droga.
