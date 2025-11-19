Sin descartar Cemeí Verdía levantarse nuevamente en armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exlíder de las autodefensas de la Costa, Cemeí Verdía, no descartó volver a levantarse en armas ante la situación de inseguridad que prevalece en Michoacán.

En conferencia de prensa, indicó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Operativo Paricutín son una muestra clara de que “se trata de una estrategia que se hizo al aventón” tras los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez y Carlos Manzo Rodríguez.

Comentó que será la sociedad civil quien dé la pauta para levantarse en armas contra el crimen organizado; sin embargo, agregó que actualmente hay organización para considerar otras acciones antes de tomar esa última decisión.

“A lo mejor hay muchas maneras de organizarnos, no es tanto en armas, hay muchas maneras, pero también si no hay otra alternativa, sabemos que es lo último, es la última que nos dejan, como lo hicimos en el 2013”, expresó.