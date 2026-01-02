Sin daños ni afectaciones en Michoacán tras sismo; PC activa protocolos de atención: Bedolla

Ramírez Bedolla precisó que, al corte de las 8:30 horas, no se registran afectaciones ni reportes de daños, de acuerdo con los primeros recorridos de supervisión realizados por Protección Civil estatal y las coordinaciones regionales.

Exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a reportar cualquier incidente o situación de riesgo al número de emergencias 911, con el objetivo de que las autoridades puedan brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.

BCT