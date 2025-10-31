Sin cuantificar Sectur cancelaciones en Noche de Muertos por bloqueos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo (Sectur) en Michoacán informó que aún no tiene cuantificadas las cancelaciones de hospedaje derivadas de los recientes bloqueos carreteros por parte de grupos de campesinos.

No obstante, la dependencia trabaja en llenar los espacios disponibles con grupos turísticos que comienzan a llegar para conocer las tradiciones que enmarcan la celebración de la Noche de Muertos.

Se enfatizó que actualmente las carreteras se encuentran libres, por lo que se hizo un llamado a la población en general a visitar Michoacán durante estas fechas.