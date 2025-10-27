Sin avances, en desaparición de Maribel Juárez Blanquet: FGE

En entrevista, y a un año de la desaparición de quien era regidora del Consejo Ciudadano de Penjamillo y exalcaldesa de Angamacutiro, el fiscal general señaló que la investigación se mantiene, pero que no existen más avances que los que se dieron en su momento por el anterior titular de la instancia de procuración de justicia, Adrián López Solís.

La también hermana del diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Erick Juárez Blanquet —asesinado en 2020 en Morelia—, se dirigía a la capital michoacana para atender una cita médica de su hija. Tanto la regidora como su colaboradora, Josefina Muñoz Rosales, fueron levantadas; la menor apareció minutos después en el vehículo en el que viajaban.

En su administración al frente de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet recibió amenazas de muerte por supuestos operadores políticos, hecho que fue denunciado a la Fiscalía General del Estado en febrero de 2021.

En 2020, además del homicidio de Erick Juárez Blanquet, también se registró el secuestro de Fernando Juárez Blanquet por parte del crimen organizado. En septiembre de 2019 falleció Salvador Juárez Arriaga, director de Seguridad Pública de Angamacutiro y padre de Maribel, Erick y Fernando.

-