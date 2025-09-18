Sin acarreo ni recurso partidario se realizó el informe de Sheinbaum en Morelia, asegura Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, defendió el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizado el 14 de septiembre en Morelia, asegurando que fue un evento abierto, sin acarreo ni recursos partidarios.
“No se destinó ningún recurso partidario, toda vez que fue una invitación abierta a la ciudadanía, en donde cualquier michoacano, michoacana de a pie pudo asistir. No había pases de acceso exclusivos para algún representante, algún funcionario o servidor público. Cualquier michoacano pudo asistir al informe”, afirmó Mora González al ser cuestionado sobre la visita de Sheinbaum.
Recordó que el evento fue en un formato nuevo, donde la presidenta informa directamente en los estados, sin actos faraónicos, despilfarro de recursos ni acarreo.
“No había acarreo; los que fuimos, de manera consciente y con recursos propios, y observé que también los que son servidores públicos no iban en vehículos oficiales, sino en sus vehículos particulares, y en este sentido fue un evento público que destacamos porque es un formato nuevo en donde la presidenta de la República va a los estados a informar, a dar la cara al pueblo”, agregó.
En su visita a Morelia, Sheinbaum resaltó obras como la ampliación de la autopista Siglo XXI, que beneficiará la movilidad en la región, y el polo de bienestar en Copándaro, Cuitzeo y Zinapécuaro, con inversión en infraestructura para comunidades vulnerables. Además, destacó el Faiz Piam, que aporta recursos directos a pueblos originarios, fortaleciendo la inclusión en Michoacán, donde el 10% de la población habla lenguas indígenas.
Mora González también recordó que más de 100 mil mujeres michoacanas han sido beneficiadas con la pensión Bienestar, un programa que arrancó en el estado y que Sheinbaum enfatizó como un logro de la Cuarta Transformación.
rmr