Silvano Aureoles no llegó a audiencia de este miércoles, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlo por delitos relacionados con un presunto quebranto financiero por más de 3 mil millones de pesos, según informó esta mañana Milenio, medio que tuvo acceso a la orden de aprehensión girada contra el exmandatario.
De acuerdo con lo informado por el medio nacional, durante la audiencia, llevada a cabo ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, el abogado defensor Ángel Echegaray Vaca expresó:
"Desconozco el motivo por el que no haya asistido a esta audiencia".
Citando a la FGR, desde hace dos años se ha investigado a Aureoles y a siete de sus excolaboradores por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
La imputación está relacionada con la supuesta compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, lo que habría generado un daño al erario público por aproximadamente 3 mil 412 millones de pesos.
Milenio detalla que la orden de aprehensión fue librada el 27 de febrero de 2024, con base en hechos ocurridos durante su administración, entre los años 2015 y 2021.
Además, un oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), fechado en agosto de 2023, alertaba sobre el riesgo de que Aureoles y sus exfuncionarios evadieran la acción de la justicia o entorpecieran la investigación.
