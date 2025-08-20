Silvano Aureoles no llegó a audiencia de este miércoles, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, no se presentó a la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía imputarlo por delitos relacionados con un presunto quebranto financiero por más de 3 mil millones de pesos, según informó esta mañana Milenio, medio que tuvo acceso a la orden de aprehensión girada contra el exmandatario.

De acuerdo con lo informado por el medio nacional, durante la audiencia, llevada a cabo ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, el abogado defensor Ángel Echegaray Vaca expresó:

"Desconozco el motivo por el que no haya asistido a esta audiencia".