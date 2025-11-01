Sigue estas recomendaciones de la SSM durante Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a caminar por zonas seguras, usar calzado cómodo, protegerse del sol y bajas temperaturas; así como supervisar y mantener hidratados a niños, niñas y adultos mayores, durante su visita a los panteones durante la celebración de Noche de Muertos.

Lo anterior, con el propósito de reducir riesgos de incidentes como caídas, torceduras, esguinces, lesiones graves, deshidratación o golpes de calor entre los visitantes locales, nacionales e internacionales; durante la noche utilizar chamarras, abrigos, bufandas o gorros para protegerse del frío.