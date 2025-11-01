Sigue estas recomendaciones de la SSM durante Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a caminar por zonas seguras, usar calzado cómodo, protegerse del sol y bajas temperaturas; así como supervisar y mantener hidratados a niños, niñas y adultos mayores, durante su visita a los panteones durante la celebración de Noche de Muertos.
Lo anterior, con el propósito de reducir riesgos de incidentes como caídas, torceduras, esguinces, lesiones graves, deshidratación o golpes de calor entre los visitantes locales, nacionales e internacionales; durante la noche utilizar chamarras, abrigos, bufandas o gorros para protegerse del frío.
Para prevenir accidentes viales se recomienda evitar la ingesta de bebidas alcohólicas al conducir, ya que pequeñas cantidades en la sangre reducen los reflejos y alteran la visibilidad y ello aumenta el riesgo de algún percance.
Antes de salir a carretera deben cerciorarse que el motor del vehículo se encuentre en buen estado, no manejar cansado y realizar descansos durante trayectos largos; el uso del cinturón de seguridad es vital; así como los sistemas de retención infantil (silla de coche para niños pequeños), instrumentos que ayudan a disminuir lesiones hasta en un 50 por ciento en caso de accidente.
Al conducir se deben respetar los límites de velocidad, para cuidar y proteger el bienestar de sus familias y no utilizar distractores al manejar como el uso del celular, en caso de algún percance la institución se encuentra lista con ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para la atención y traslado de pacientes graves al hospital más cercano.
