Sigue en 5 el número de muertos en Guerrero tras paso de John

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se desplegaron elementos de las Fuerzas Armadas de México para apoyar en el estado de Guerrero tras el paso de John como huracán categoría 3, que dejó, al momento, 5 personas fallecidas.

Durante la conferencia mañanera de este viernes el mandatario mexicano informó que alrededor de 25 mil elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, así como de la Guardia Nacional, auxilian en Guerrero a la población de la Costa Chica, Costa Grande y Acapulco, debido a las lluvias registradas durante cuatro días consecutivos por la tormenta tropical John, que tocó tierra como huracán categoría 3 el pasado lunes 23 de septiembre.

Reiteró que están activos los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional, enfocados al rescate de personas que permanecen en 19 colonias de Acapulco con reporte de inundación. Además, continúan instalados los albergues para la gente afectada.

El mandatario puntualizó que sigue en cinco el número de fallecimientos por este fenómeno natural: cuatro ocurridos en La Montaña de Guerrero y uno en Acapulco.

“Ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdidas de vida, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, todo lo material, la vida no. Entonces, se está cuidando eso y se está protegiendo a la población”, afirmó ante representantes de medios de comunicación.

