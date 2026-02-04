Sigue creciendo el Tribunal Anticorrupción de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la disciplina financiera y manejo objetivo de los recursos a su cargo, en 2025, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) logró ampliar su patrimonio y, con ello, los espacios para brindar el servicio público que ofrece a la ciudadanía, informó la magistrada presidenta Lizett Puebla Solórzano.

Durante un acto de entrega de equipamiento para el personal, la doctora Puebla Solórzano explicó que, a finales del año anterior, el Tribunal “cerró su ejercicio con la compra de dos inmuebles: uno para el Juzgado de Uruapan y otro para albergar áreas administrativas y de apoyo para el TAAM en Morelia”.

Con ello, “vamos fortaleciendo nuestra institución. La adquisición de inmuebles es fundamental para nosotros porque nos hace un tribunal más sólido; que no tengamos arrendamientos y, al contrario, que tengamos la capacidad de tener oficinas propias, nos fortalece institucionalmente y nos permite brindar mejores servicios”, indicó la magistrada.