Sigue creciendo el Tribunal Anticorrupción de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la disciplina financiera y manejo objetivo de los recursos a su cargo, en 2025, el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa de Michoacán (TAAM) logró ampliar su patrimonio y, con ello, los espacios para brindar el servicio público que ofrece a la ciudadanía, informó la magistrada presidenta Lizett Puebla Solórzano.
Durante un acto de entrega de equipamiento para el personal, la doctora Puebla Solórzano explicó que, a finales del año anterior, el Tribunal “cerró su ejercicio con la compra de dos inmuebles: uno para el Juzgado de Uruapan y otro para albergar áreas administrativas y de apoyo para el TAAM en Morelia”.
Con ello, “vamos fortaleciendo nuestra institución. La adquisición de inmuebles es fundamental para nosotros porque nos hace un tribunal más sólido; que no tengamos arrendamientos y, al contrario, que tengamos la capacidad de tener oficinas propias, nos fortalece institucionalmente y nos permite brindar mejores servicios”, indicó la magistrada.
También destacó que estos procesos de adquisición han sido acompañados y supervisados por el titular del Órgano de Control, David Acosta Álvarez, ya que “es fundamental que todas las instituciones públicas de Michoacán realicemos ejercicios de transparencia para el uso eficiente y atinado de los recursos”.
La magistrada presidenta concluyó afirmando que las y los integrantes del TAAM “podemos sentirnos orgullosos porque somos un tribunal fuerte, ejemplo a nivel nacional en materia de Juicio en Línea y en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estas adquisiciones contribuyen a mantenernos a la vanguardia, con equipamiento suficiente para que desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera posible”.
Disciplina financiera
La adquisición de inmuebles, así como de bienes diversos –tres vehículos automotores, equipo de cómputo, de impresión, paneles solares, etcétera– en 2025, fue posible dada la “optimización de los recursos presupuestales aprobados por el Congreso del Estado y a las economías reales generadas mediante una gestión responsable, planeada y disciplinada”, informó el secretario administrativo del Tribunal Anticorrupción, Logan Meza Herrera.
Añadió que además “el resultado en cuestión es producto de una conducción institucional colegiada, derivada de las gestiones de la Presidencia y del respaldo permanente del Pleno del Tribunal, así como del trabajo coordinado de las áreas jurisdiccionales y administrativas”.
Hablamos, entonces, de un “logro institucional: hacer más con los mismos recursos, sin afectar la operación diaria y fortaleciendo de manera estructural al TAAM”, afirmó.
