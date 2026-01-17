Siete detenidos tras operaciones interinstitucionales en Huetamo: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la cumplimentación de dos órdenes de cateo en seis domicilios en el municipio de Huetamo, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), detuvieron a siete personas y se aseguró armamento, droga, equipo táctico y animales en cautiverio.

En el operativo que se desprende del Plan Paricutín, se llevó a cabo en los inmuebles como parte de dos carpetas de investigación en curso por parte de la institución procuradora de justicia, por la probable comisión de delitos contra la salud, amenazas y robo.