Sierra Chincua, la gran travesía para admirar a la mariposa monarca

A unos escasos kilómetros del Pueblo Mágico de Angangueo, el santuario de Sierra Chincua está en el corazón de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca; de 45 minutos a una hora es el recorrido ya sea a caballo o a pie, una vez en los bosques de oyamel el guía mostrará las colonias que forman las mariposas. El descenso es el mismo tiempo; los guías indican que es un recorrido total de dos horas, incluyendo el tiempo de estadía para admirar el vuelo de la mariposa monarca.

Estacionamiento, guías, caballos, alimentos y bebidas, venta de artesanías y productos locales... son parte de los servicios que se tienen en este espacio considerado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO; la conservación y protección de los bosques es fundamental para que las mariposas monarcas tengan un hogar donde hibernar y aparearse antes de su regreso a Canadá y Estados Unidos.

BCT