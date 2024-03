Siembran aguacate dentro de la superficie seca de lagos advierte investigador

Uno de los aspectos que pocos han advertido, dice Reyes Cázarez, es el número de casas que hay en Morelia y que se han convertido en pequeñas captadoras de agua, a través de sus tinacos y aljibes, que pueden estar teniendo ya un impacto en el ciclo hídrico.

“En esta situación es importante que la planeación y el desarrollo urbano sí considere cuales son las áreas prioritarias, si es que se va a seguir teniendo un crecimiento poblacional y un crecimiento de construcción de vivienda, es decir, las constructoras inmobiliarias sí deben ser muy consientes en esta situación”.

Advierte que el nivel de las presas y manantiales que surten de agua a Morelia se encuentran en niveles preocupantes: Cointzio, que ya “terminó su vida útil” por debajo del 40 por ciento; Umécuaro al 25 por ciento de su nivel total, La Mintzita a un nivel casi de sobre explotación. Por ello, dice, están generándose conflictos entre los operadores de agua potable que hay en la capital michoacana.

Al ser cuestionado sobre las medidas anunciadas por las autoridades como medida para incentivar o controlar las lluvias, como el llamado “bombardeo de nubes” o los “cañones antigranizo”, Reyes Cázarez muestra su preocupación por varios motivos: no existen mediciones precisas que demuestren que son afectivos, que no dañan el medio ambiente, que no causan problemas ambientales y, sobre todo, que no son contaminantes.