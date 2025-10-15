Sicuicho recibe 1.2 mdp para cuidado de sus bosques y detener la deforestación

Los Reyes, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Medio Ambiente (Secma), a través de su titular Alejandro Méndez López, entregó un apoyo económico por 1 millón 200 mil pesos a la comunidad de Sicuicho, municipio de Los Reyes. Este recurso proviene del Fondo Ambiental y se otorga como compensación por el pago de servicios ambientales, derivado de la certificación ProForest Avocado de las huertas de la comunidad.

Informó que el monto será destinado a un proyecto de conservación de suelos, la habilitación de caminos forestales y la construcción de zanjas para la retención de agua y mitigación de la erosión.