"Sicarios persiguieron a René Valencia", afirma Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, rompió el silencio sobre el presunto ataque que sufrió su hermano, René Valencia, al ser perseguido por un convoy de sujetos armados en una aparente emboscada. A través de una transmisión en vivo en su perfil personal de Facebook, Valencia Reyes detalló el suceso, descartando categóricamente la versión de un simple intento de robo y calificándolo como un ataque directo y premeditado.

El dirigente del PRI explicó que el incidente ocurrió la noche del día anterior, cuando René Valencia, quien conducía la camioneta Suburban blanca propiedad de Memo Valencia, fue interceptado. El ataque comenzó cuando una camioneta cerró el paso al vehículo de René, mientras que otros dos vehículos con sujetos armados sometieron a los escoltas. A pesar de la superioridad numérica de los atacantes —se habla de entre 10 y 15 camionetas de sicarios—, René Valencia, descrito como un hombre de carácter y buen conductor, logró huir, incluso embistiendo uno de los vehículos agresores.

Valencia Reyes enfatizó que la naturaleza del ataque, que involucró a múltiples vehículos y no se centró en dañar el vehículo blindado, evidencia una intención clara de atentar contra su vida.