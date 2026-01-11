"Sicarios persiguieron a René Valencia", afirma Memo Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, rompió el silencio sobre el presunto ataque que sufrió su hermano, René Valencia, al ser perseguido por un convoy de sujetos armados en una aparente emboscada. A través de una transmisión en vivo en su perfil personal de Facebook, Valencia Reyes detalló el suceso, descartando categóricamente la versión de un simple intento de robo y calificándolo como un ataque directo y premeditado.
El dirigente del PRI explicó que el incidente ocurrió la noche del día anterior, cuando René Valencia, quien conducía la camioneta Suburban blanca propiedad de Memo Valencia, fue interceptado. El ataque comenzó cuando una camioneta cerró el paso al vehículo de René, mientras que otros dos vehículos con sujetos armados sometieron a los escoltas. A pesar de la superioridad numérica de los atacantes —se habla de entre 10 y 15 camionetas de sicarios—, René Valencia, descrito como un hombre de carácter y buen conductor, logró huir, incluso embistiendo uno de los vehículos agresores.
Valencia Reyes enfatizó que la naturaleza del ataque, que involucró a múltiples vehículos y no se centró en dañar el vehículo blindado, evidencia una intención clara de atentar contra su vida.
"No fue un hecho circunstancial, fue un ataque directo, lo quiero dejar muy claro, porque sé que hay quienes han divulgado la versión de que esto pudo haber sido un intento de robo de la camioneta. ¿Quién quiere robar una camioneta con un carro de escoltas detrás? Eso es absurdo", declaró el líder priista, desestimando cualquier móvil patrimonial.
El caos se intensificó cuando los escoltas de René, quienes forman parte de un mecanismo de protección, fueron privados de su libertad, llevados a una brecha y sometidos a torturas. Afortunadamente, un llamado telefónico interrumpió el desenlace fatal, ya que una orden posterior instruyó a los agresores a no matarlos, desarmarlos y liberarlos, aunque no sin antes robarles municiones y un cargador, describió el líder priista.
Durante la huida, y tras recibir el aviso de su cuñada, Memo Valencia actuó rápidamente, solicitando reportes al 911 y contactando de inmediato al fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, quien activó el código rojo. La persecución culminó cuando René Valencia, al ver que una camioneta intentaba forzarlo a reducir la velocidad, dio la vuelta en "U" y se dirigió hacia la comunidad indígena de Jerácuaro, internándose en el monte para evadir a sus perseguidores.
Tras dos horas de resguardo en el monte, René Valencia fue encontrado y puesto a salvo gracias a la intervención de la Ronda Comunitaria y el Ejército Mexicano. Memo Valencia agradeció el apoyo de diversas corporaciones, incluyendo Marina, Guardia Nacional, Sedena, Guardia Civil y Policía de Morelia, aunque señaló que fueron más patrullas municipales las que llegaron al lugar que las estatales.
Finalmente, Memo Valencia hizo un llamado a las autoridades federales, esperando que el caso sea abordado en la conferencia matutina presidencial, pues considera que no es un hecho aislado, sino una acción premeditada para silenciar a las voces críticas.
"Los enemigos de México no son los partidos políticos... los enemigos de México son los pinches delincuentes que nos están silenciando a las voces que nos atrevemos a alzarnos para visibilizar la crisis que vive Michoacán, y no le podemos dar el gusto de que sigan silenciando a más voces", sentenció.
rmr