Si vas a comprar un coche usado, verifica antes que no tenga reporte de robo

Por ello, para que te evites el trago amargo de tener un automóvil robado que redunde en la pérdida de tu patrimonio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) “exhorta a la ciudadanía a verificar vehículos antes de realizar cualquier compra y pone a su disposición el módulo de verificación de vehículos”.

Por ello es que estos dos días del fin de semana, 23 y 24 de marzo, la dependencia estatal brindará su atención a los buscadores de un coche en su dirección de Periférico Paseo de la República número 500, en la colonia Sentimientos de la Nación, en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

El fin es terminar con los fraudes al comprar un vehículo, lo que puede evitarse con la verificación y expedición del Certificado de No Reporte de Robo y No Alteración de Números de Identidad Vehicular. Eso te dará la certidumbre de que compras un coche que no ha sido usado en conductas ilícitas.