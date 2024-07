Si siguen las cosas como están, no se descarta volver a tomar las armas: Lupe Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras señalar que la violencia continúa en La Ruana y en la región de Tierra Caliente, Guadalupe Mora, hermano del fallecido ex líder de autodefensas Hipólito Mora, afirmó que no descartan el volver a tomar las armas, luego de afirmar que la muerte de su hermano no sirvió de nada ante la situación que aún prevalece en la región.

“Desgraciadamente no sirvió de nada, porque estamos peor que antes en mi pueblo y no se descarta, lo digo de mi parte, si siguen las cosas como están, no se descarta volver a tomar las armas. Aunque vayamos a luchar contra el cartel que este ahí y también contra el mal gobierno que tenemos porque el gobierno del estado no nos esta haciendo justicia”.

Lo anterior, en el marco de la develación del mural dedicado a su hermano con motivo del aniversario número 69 de su natalicio. Obra que se instaló en un edificio en la zona de la Salida a Salamanca, a cargo del artista Yessor Graff.

En su mensaje, Lupe Mora dio a conocer que en La Ruana aún continúan las balaceras y los dronazos casi a diario. En ese sentido hizo un llamado a las autoridades tanto estatales como federales a parar la violencia, luego de señalar, que si bien, no descartan regresar a las armas, su intención es que esto no suceda.