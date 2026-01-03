Si no te aplican el aumento al salario mínimo, en Michoacán hay a dónde acudir: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aumento al salario mínimo que entró en vigor este 1 de enero es un derecho laboral obligatorio y debe aplicarse sin excepción a todas las personas trabajadoras que perciben este ingreso. En Michoacán, se cuenta con instancias especializadas para orientar, acompañar y proteger a quienes no reciban el salario mínimo correspondiente.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social se brinda asesoría directa y gratuita a las y los trabajadores que enfrenten incumplimientos por parte de sus empleadores, con el objetivo de garantizar el respeto a la ley y a los derechos laborales.