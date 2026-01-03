Si no te aplican el aumento al salario mínimo, en Michoacán hay a dónde acudir: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aumento al salario mínimo que entró en vigor este 1 de enero es un derecho laboral obligatorio y debe aplicarse sin excepción a todas las personas trabajadoras que perciben este ingreso. En Michoacán, se cuenta con instancias especializadas para orientar, acompañar y proteger a quienes no reciban el salario mínimo correspondiente.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que a través de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social se brinda asesoría directa y gratuita a las y los trabajadores que enfrenten incumplimientos por parte de sus empleadores, con el objetivo de garantizar el respeto a la ley y a los derechos laborales.
En caso de no percibir el salario mínimo vigente, las y los afectados pueden acudir a las oficinas de dicha subsecretaría, ubicadas en la calle , para recibir orientación legal y conocer los mecanismos de defensa a su alcance. También pueden agendar una cita en los teléfonos y .
Asimismo, las y los trabajadores pueden presentar una queja formal ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado, localizado en , instancia encargada de facilitar soluciones legales y conciliatorias en materia laboral.
Méndez Fernández señaló que “el aumento al salario mínimo es un derecho que debe cumplirse sin excepción. En Michoacán acompañamos a las y los trabajadores para que el ingreso por su trabajo sea respetado conforme a la ley”.
BCT