"Si no pueden, les rescindimos el contrato": Bedolla sobre constructoras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En caso de que las empresas constructoras no puedan cumplir con la entrega de obras que están en proceso, tanto en Morelia como en otros municipios, se les rescindirá el contrato y contratarán otras, advirtió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Si las empresas no pueden cumplir, les rescindimos el contrato y se busca otra empresa que cumpla, así de fácil, aquí el tema es que se les han otorgado los recursos, no hay adeudos con ellas, se les han entregado los adelantos, con base al avance físico”, expuso.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que a través del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Scop) se está en pláticas con las estas empresas para que aceleren las obras y cumplan en tiempo y forma, porque en la entidad hay 400 obras.

Dijo que entre las 400 que resaltan están las de los distribuidores de las salidas a Mil Cumbres y Salamanca en Morelia, así como el Boulevard en La Piedad y los cuarteles de la Policía Estatal que no han sido entregados por la empresa que los edificó.

El gobernador señaló que han observado lentitud en la obra de La Piedad y el distribuidor vial de salida a Mil Cumbres, mientras que en la de Salida a Salamanca se les entregaron 80 millones de pesos en la administración anterior y no se ve reflejado en avances.

El titular del Poder Ejecutivo puntualizó que en la obra del distribuidor de salida a Mil Cumbres en Morelia hay un problema más allá de lo financiero, sino que hay cinco empresas michoacanas que no se ponen de acuerdo por el frente de obra que les corresponde, “yo los llamaría a que cumplan, porque si no cumplen primero la sociedad, el pueblo de Michoacán y nosotros también tenemos forma de cambiar de constructora, si no están cumpliendo, no nos vamos a detener por eso”, insistió.

