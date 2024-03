Si el dinero comprara conciencias, todavía estaría gobernando el PRI

Antonio Plaza lo explica de la siguiente forma: “Nosotros ya hemos perdimos tres aspirantes que nos dijeron, después que nos habían dicho sí, sí voy contigo, me voy a registrar como candidato a presidente municipal de tu partido, una persona, en unas horas, nos habló para decirnos ya vinieron a tocarme la puerta de la casa, me llevaron a pasear y me dejaron bien claro que no me puedo registrar como candidato y luego el gobernador sale: no les vayan a pedir permiso, pues si no fueron ellos, fueron por ellos y los sacaron de las pestañas de su casa, los amenazaron de muerte y les dijeron que no podían participar”.

Karla Martínez también comparte experiencias similares: “Ya tengo dos casos también, ya los teníamos registrados y habían llevado un acompañamiento a lo largo del este proceso pero en cuanto vieron que venían a traer los papeles les llamaron, es una mujer y un hombre, de dos municipios distintos, de una distancia de kilómetros, y aun así les dijeron no vas, aquí no van a poder participar, entonces sí es preocupante, sí nos van a limitar y estamos empezando, cuando sepan a quienes vamos a registrar van a empezar estas bajas y no es que no quieran participar, es que no los dejan”.

Remigio García coincide con Plaza y Martínez y comparte su historia: “Hemos tenido algunos casos que han desistido los compañeros de participar, de manera particular hemos tenido dos casos; nosotros siempre hemos brindado un acompañamiento en cada caso y siempre hemos antepuesto salvaguardar la integridad y la vida de las personas”.

