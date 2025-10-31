Sheinbaum y Lula dialogan sobre complementariedad económica y cooperación bilateral

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, informó que sostuvo una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar temas relacionados con la cooperación económica entre ambos países.

A través de redes sociales, Sheinbaum destacó que dialogaron sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración bilateral, acordando dar continuidad a los esfuerzos conjuntos entre ambas naciones.

Asimismo, agradeció la reciente visita del vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin a México, lo que refuerza los vínculos diplomáticos y comerciales entre las dos mayores economías de América Latina.